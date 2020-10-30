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Van'da güvenlik güçlerine teslim olan PKK'lı teröristten 'HDP' itirafı

Terör örgütü PKK'nın Suriye yapılanması olan PYD/YPG mensubuyken, Van ve Şanlıurfa polisinin ikna çalışmaları sonucu teslim olan kadın terörist, örgüte katılım süreci öncesinde HDP il binasında kaldığını anlattı-
 30 Ekim 2020 11:21
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Van'da güvenlik güçlerine teslim olan PKK'lı teröristten 'HDP' itirafı

Terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye yapılanması olan PYD/YPG içinde yer alan ve polisin ikna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim olan kadın terörist, ifadesinde örgüte katılmadan önce HDP il binasında kaldığını itiraf etti.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Van ve Şanlıurfa emniyet müdürlüklerinin irtibat kurarak teslim olmasını sağladığı B.K. hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Van 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, teröristin, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

- Annesi kayıp ihbarında bulundu

İddianamede, 7 Aralık 2014'te Söke İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden A.K'nin, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1. Sınıf öğrencisi olan kızı B.K'den haber alamadığını, terör örgütüne götürülmüş olabileceğini düşündüğünü söylemesi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Terör örgütü PKK'ya katılmak üzere 6 Aralık 2014'te Van'dan ayrıldığı, örgütün Suriye yapılanması olan PYD/YPG adına Aynularab (Kobani) bölgesinde silahlı olarak faaliyet yürüttüğü belirlenen B.K'nin, ağustos ayında güvenlik güçlerine teslim olduğu aktarılan iddianamede, terör örgütünün yaptığı saldırılar ve yapılanmasına ilişkin bilgilere yer verildi.

- "Örgüte katılmadan önce HDP binasında kaldım"

Üniversite sınavını kazandıktan sonra Van'a geldiğini ve burada tıp fakültesi 3. sınıf öğrencisi olan G.U. ile tanıştığını anlatan B.K, tanıştığı kişinin örgüte sempati duymasını sağladığını, kendisine terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın kitaplarını okuttuğunu belirtti.

Türk kökenli bir ailenin çocuğu olduğunu, G.U'nun propagandaları sonucu terör örgütüne katıldığını aktaran B.K, ifadesinde şu itiraflarda bulundu:

"Afrin, Mümbiç, Kobani'nin de aralarında bulunduğu birçok yerde faaliyet yürüttüm. Örgüte katılmadan önce G.U. ile sürekli görüşüyorduk. Bu süreçte bana örgütü anlatıyordu. Onun yönlendirmesiyle yürüyüşlere katıldım. Ondan sonra bir süre görüşmedik. Bir arkadaşı bana ulaşarak G.U'nun örgüte katıldığını söyledi. Ertesi gün annesi, ağabeyi Van'a gelerek beni buldular ve HDP Van il binasına beraber gittik. Beni dışarıda bıraktılar ve oradaki görevlilerle görüştüler. Görüşmeden bir süre sonra sevinçle odadan çıktılar ve bana G.U'nun geri döneceğini söylediler. Ben onlara sevinmiş rolü yapsam da bana öğrettiği ideolojilere ters hareket etmesinden dolayı kendisine kızdım. Ailesi gittikten sonra gençlik yapılanmasında faaliyet yürüten bir şahısla konuştum ve örgüte katılmak istediğimi söyledim. Bana 'dağa gitme burada kal şehir çalışmalarında görev alırsın' dedi ancak ben kabul etmedim ve dağa gitmek istediğimi söyledim. Van HDP il binasının 4 katında gençlik binasında bulunan yatakhanede kaldım. Sonra bizi alarak diğer katılımcılarla Yüksekova'ya götürdüler."

İddianamede, şüphelinin 2014'te silahlı ve ideolojik eğitim almak üzere Türkiye Cumhuriyeti devletini yıkma, parçalama ideolojisiyle hareket eden terör örgütü PKK'ya katıldığı, örgütün kod isimlerini kullandığı belirtilerek, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunu işlediğinin anlaşıldığı kaydedildi.
Anadolu Ajansı
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