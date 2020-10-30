FETÖ sanığı eski astsubay ile eski askeri okul öğrencisine hapis cezası
|30 Ekim 2020 11:27
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Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu eski astsubay S.Y, KHK ile askeri okuldan ilişiği kesilen tutuksuz S.Ü. ve avukatları katıldı.
S.Y, savunmasında, hiçbir zaman mahrem imamlarla görüşmediğini ve ardışık aramayı kabul etmediğini, diğer sanık S.Ü'nün neden kendisini teşhis ettiğini ve ismini verdiğini bilmediğini ileri sürerek, tahliye ve beraatını istedi.
Sanık S.Ü. ise etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak kendisiyle ilgilenen mahrem imamlar ve irtibatta olduğu diğer askeri personelle ilgili bilgi verdiğini belirterek, beraatını talep etti.
S.Y'nin, Jandarma Meslek Yüksekokulundan iki devre üstü olduğunu dile getiren S.Ü, askeri okula devam ederken aynı evlerde birlikte toplantılara katıldıklarını aktardı.
Mahkeme heyeti, cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından sanık S.Y'ye örgüt üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası verip tutukluluğunun devamına, etkin pişmanlıktan yararlanan S.Ü'nün ise 3 yıl 1 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına hükmetti.
Kırşehir merkezli 12 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik "periyodik ve ardışık arama" operasyonda, örgütün sorumlu mahrem imamlarıyla irtibatlı oldukları, ankesörlü telefonlarla periyodik ve ardışık arama yöntemiyle haberleştikleri öne sürülen, aralarında muvazzafların da bulunduğu 11 şüpheli yakalanmıştı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden etkin pişmanlıktan yararlananların da olduğu 8'i adli kontrol kararıyla serbest bırakılmış, 3'ü tutuklanmıştı.
Şüpheliler hakkında 6 farklı dava dosyası oluşturulmuştu.
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