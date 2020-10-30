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'MİT Tırlarının durdurulması' yargılamasında sanıklara ceza yağdı

MİT tırlarının durdurulması davasında yargılanan 27 sanık 1 yıl 10 ay 15 gün ile ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.
 30 Ekim 2020 11:52
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'MİT Tırlarının durdurulması' yargılamasında sanıklara ceza yağdı

Adana ve Hatay'da MİT tırlarının durdurulmasını organize ettikleri gerekçesiyle FETÖ/PDY'nin 11 "sivil imamı" ile eski bir tuğgeneralin de aralarında bulunduğu 50 sanıktan 27'si 1 yıl 10 ay 15 gün ile ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince sanık sayısının fazla olması nedeniyle Bölge Adliye Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu 12 sanık cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Salonda taraf avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada değerlendirmesi sorulan cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını yineleyerek, 27 sanığın cezalandırılmasını, MİT tırlarını durduranlardan eski Adana Jandarma Bölge Komutanı Hamza Celepoğlu'nun da arasında bulunduğu 13 sanık hakkındaki davanın Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesince yargılamalarının yapıldığı gerekçesiyle reddedilmesini, 10 firari sanığın da dosyalarının ayrılmasını istedi.

Son savunmaları alınan sanıklar, tahliye ve beraatlerini talep etti.

Mahkeme başkanı, tutuklu sanıklardan Ömer Arık'ı "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse, Süleyman Gürbüz ve Mehmet Cevher Koyuncu'yu "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme, devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etme ve açıklama" suçundan 34'er yıl hapis cezasına çarptırdı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 1 Ocak 2014'te MİT tırlarının durdurulması olayında jandarmaya ihbarda bulunduğu belirlenen ve saklandığı hücre evinde yakalanan FETÖ sanığı Mustafa İlhan'a da "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme, devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etme ve açıklama, resmi belgede sahtecilik" suçlarından 30 yıl 5 ay hapis cezası verildi.

Sanıklardan Hasan Bektaş ise "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme, devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etme ve açıklama" suçundan 28 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

"Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etme ve açıklama" suçlamasıyla yargılanan sanık Özgür Yalçın da 10 yıl hapse mahkum edildi.

Heyet, 21 sanığa da "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün ile 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezaları verdi.

- Sanıklardan 13'ü hakkındaki dava reddedildi

MİT tırlarını durduranlar arasında yer alan, eski Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hamza Celepoğlu'nun da bulunduğu 13 sanık hakkındaki dava, Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesince yargılamalarının yapıldığı gerekçesiyle reddedildi.

Mahkeme heyeti, firari 10 sanığın dosyalarının ayrılmasına karar verdi.

Heyet, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına, tutuksuz yargılanan 9 sanığın ise tutuklanmak üzere yakalanmasına hükmetti.

- Adana ve Hatay'da MİT tırlarının durdurulması

MİT tırları, 1 Ocak 2014'te Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, 19 Ocak 2014'te ise Adana'nın Ceyhan ilçesinde durdurulmuştu.

Tırların durdurulması ve arama işlemlerini organize ettikleri gerekçesiyle FETÖ/PDY'nin 11 "sivil imamı" ile eski bir tuğgeneralin de aralarında bulunduğu 55 sanık hakkında açılan ve duruşmaları kapalı görülen davayla ilgili İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince yetkisizlik kararı verilerek dosya, Adana'ya gönderilmişti.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi, ara kararıyla bazı sanıkların tahliyesine, bazı sanıkların da dosyasının ayrılmasına hükmetmişti.
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