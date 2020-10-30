Bingöl'de korkutan deprem

ESKİ BAŞBAKAN MESUT YILMAZ HAYATINI KAYBETTİ Mesut Yılmaz'ın geçen yılın Ocak ayında yaptırdığı rutin sağlık kontrolünde akciğerinde tümöre rastlanmıştı. 23 Ocak 2019'da yapılan operasyon sonucu kanserli tümör temizlenmişti. Mayıs 2020'de bu defa beyin sapında tümör saptanan 73 yaşındaki Mesut Yılmaz, gerçekleştirilen ameliyat sonrası tedavi görüyordu. Eski başbakan ve eski Anavatan Partisi Genel Başkanı olan Mesut Yılmaz 1991 ve 1999 yılları arasında toplam yaklaşık iki yıl boyunca üç kez başbakanlık ve çeşitli bakanlıklar yapmıştı.