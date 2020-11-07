2000 yılında polis olan, 2010'de VHKİ kadrosuna geçen, ne zaman emekli olur?

SORU: İyi çalışmalar, 05.09.1975 tarihinde doğdum. Erkeğim. 05.07.2000 tarihinde Polisliğe başladım ve 16.03.2010 tarihine kadar polis olarak görev yaptım. 20.11.1996 - 23.05.1998 tarihleri arasında askerlik görevimi yaptım 17.03.2010 tarihinden itibarende Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni olarak görev yapmaktayım. İnternet siteniz üzerinden emeklilik tarihimi hesaplamaya kalktığımda iki farklı tarih çıkmakta, yine e devlet üzerinden emekliliğimi sorguladığımda daha da farklı bir tarih çıkmaktadır. Bu nedenle SGK Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına dilekçe yazdım. Gelen yazıda kurumunuz personel birimine sorunuz diyor. Şimde ben kendi kurumumun mutemetine (personel birimine) sorduğumda abi ben nasıl hesaplayım diyor. Bu nedenle ben ne zaman emeklilik hakkında kazanacağımı ve ne zaman da maaşa bağlanacağımı bildirebilir misiniz?

CEVAP: Durumunuzu değerlendirmemiz;

Kısa bilgiler olarak;

8 Eylül 1999 tarihinden sonra memurluğa başlamış olan erkek memurlar, yani bu tarihten önce hiç bir şekilde çalışma süresi bulunmayan memurlar 60 yaş + 25 hizmet yıllarını doldurduklarında emekliliği kazanırlar.

Bu tarihten sonra göreve başlamış olanlardan yıpranma payı bulunan hizmetleri yapanlar, emeklilik yaş gruplarından yıpranma paylarının 3 yılı geçmemek üzere yarısı indirilir. Yani 60 yaş grubuna dahil olan azami 3 yıl yıpranma payı indirildiğinde 57 yaş grubuna dahil olur.

Ayrıca; polislik mesleğinde bulunduktan sonra genel idare hizmetleri sınıfına geçenlerin polislik mesleğinden kazandıkları yıpranma payları yine emeklilik yaş gruplarından indirilir.

Polislik mesleğinde bulunanların azami görev yapabilecekleri yaş haddi 55 yaşını doldurdukları tarih olmakta ise de polislikten ayrılıp genel idare hizmetleri sınıfına geçildiğinde azami görev yapabilecekleri yaş haddi 65 yaşını doldurdukları tarih olmaktadır.

Bu kısa açıklamalarımız doğrultusunda durumunuzu değerlendirmemiz;

Emeklilik için 60 yaş grubuna dahil olduğunuzu, askerlik borçlanmasının yapılması halinde sadece hizmet süresini artıracağını, emeklilik yaşı olarak bir etkisinin olmayacağını,

Polislikten kazandığınız 2 yıl 5 ay 8 gün yıpranma payınızın yarısı olan 1 yıl 2 ay 19 günün 60 yaş grubundan indirilmesi gerektiğini, böylece 5/9/1975 + 60 = 5/9/2035 - 1 yıl 2 ay 19 gün = 16/6/2034 tarihinin sizin için emeklilik yaşını tamamlayacağınız tarih olacağını ve bu tarihte 25 yıl hizmetiniz olduğunda emekli olabileceğinizi değerlendirmekteyiz.

Ayrıca, verdiğiniz bilgilere göre yapmış olduğumuz hesaplama doğrudur. Ancak olası bir eksiklik durumunda farklı tarih çıkması da muhtemeldir. Bunun için Kurumlar memurların emeklilik işlemlerine ait tüm bilgileri SGK Hizmet Takip Programına kaydetmekte olduklarından, bağlı olduğunuz birimden net durumunuzu öğrenmenizi tavsiye etmekteyiz.