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Gümüşhane'de Üçtaş köyündeki örtü yangını da kontrol altına alındı

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde Örümcek Ormanları'nda çıkan yangının kontrol altına alınmasının ardından Üçtaş Köyü'ndeki örtü yangını da kontrol altına alındı. Her iki noktada da ekiplerin soğutma çalışmaları devam etti.
 30 Ekim 2020 12:18
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Gümüşhane'de Üçtaş köyündeki örtü yangını da kontrol altına alındı

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde Örümcek Ormanları'nda çıkan yangının kontrol altına alınmasının ardından Üçtaş Köyü'ndeki örtü yangını da kontrol altına alındı. Her iki noktada da ekiplerin soğutma çalışmaları devam etti.

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