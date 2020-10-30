Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKM'de incelemelerde bulundu
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı devam eden Atatürk yeni Kültür Merkezi'nde (AKM) incelemelerde bulundu.
|30 Ekim 2020 12:22
|+Aa- Yazdır
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı devam eden Atatürk yeni Kültür Merkezi'nde (AKM) incelemelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan önce Taksim Camisi'ne geçti.
Burada inceleme yapan Erdoğan daha sonra yeni AKM'ye geçerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Erdoğan'a, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vali Ali Yerlikaya ile İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da eşlik etti.
Erdoğan: (Taksim Camisi) ramazan ayı içerisinde yetişmesine dair bilgi aldım AKM'yle ilgili 2021'in altıncı ayının sonuna kadar yetiştirme hedefi var
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Erdoğan cuma namazını Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldı
30 Ekim 2020 13:43
|İnce, partisini yılbaşında açıklayacak! Ekibini açıkladı
30 Ekim 2020 13:38
|'Biz mecbur muyuz her hafta bir skandal olan partide siyaset yapmaya'
30 Ekim 2020 13:21
|'İslam dinine yönelik her geçen gün nefreti körükleyen bir zihniyetle karşı karşıyayız'
30 Ekim 2020 13:19
|Eski başbakanlardan Tansu Çiller, Mesut Yılmaz için başsağlığı diledi
30 Ekim 2020 12:49
|Bakan Kasapoğlu'ndan Dilay Kemer için başsağlığı mesajı
30 Ekim 2020 11:02
|Sözcü Kalın'dan Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı
30 Ekim 2020 10:58
|Hande Fırat: Emine Erdoğan imitasyon çanta kullanıyor
30 Ekim 2020 09:24
|Fransa'da Ermeni eylemcileri protesto eden Türklere polis müdahalesi
30 Ekim 2020 08:19
|Enerjide acele kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de
30 Ekim 2020 02:29