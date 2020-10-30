Eski başbakanlardan Tansu Çiller, Mesut Yılmaz için başsağlığı diledi
Eski başbakanlardan Tansu Çiller, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz için başsağlığı diledi.
|30 Ekim 2020 12:49
|+Aa- Yazdır
Tansu Çiller, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ı kaybettik. Allah rahmet eylesin. Ülkemiz parlamenter sistemin eski bir Başbakanını, hükümetin, icranın başını yitirdi. Darbelerin böldüğü merkez sağın parçalanmışlığının ülkemize getirdiği istikrarsızlığın zorluklarını birlikte yaşadık. Mekanı cennet olsun. Eşi Berna Yılmaz Hanımefendi başta olmak üzere oğlunun, ailesinin ve milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Erdoğan cuma namazını Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldı
30 Ekim 2020 13:43
|İnce, partisini yılbaşında açıklayacak! Ekibini açıkladı
30 Ekim 2020 13:38
|'Biz mecbur muyuz her hafta bir skandal olan partide siyaset yapmaya'
30 Ekim 2020 13:21
|'İslam dinine yönelik her geçen gün nefreti körükleyen bir zihniyetle karşı karşıyayız'
30 Ekim 2020 13:19
|Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKM'de incelemelerde bulundu
30 Ekim 2020 12:22
|Bakan Kasapoğlu'ndan Dilay Kemer için başsağlığı mesajı
30 Ekim 2020 11:02
|Sözcü Kalın'dan Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı
30 Ekim 2020 10:58
|Hande Fırat: Emine Erdoğan imitasyon çanta kullanıyor
30 Ekim 2020 09:24
|Fransa'da Ermeni eylemcileri protesto eden Türklere polis müdahalesi
30 Ekim 2020 08:19
|Enerjide acele kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de
30 Ekim 2020 02:29