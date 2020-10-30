Başkan Böcek belirli düzeyde ağızdan beslenmeye başladı
|30 Ekim 2020 13:17
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Yeni tip korona virüs (Covid-19) tanısıyla Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin belediyeden yapılan açıklamada, bilincinin yerinde olduğu, belirli düzeyde ağızdan beslenmeye başladığı, genel seyri iyiye gitmekle beraber enfeksiyon bulguları nedeniyle durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in durumuyla ilgili belediyenin sosyal medya hesaplarından bugün yapılan açıklamada, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Enfeksiyon için yoğun bir tedavi uygulanmaktadır. Bilinci yerinde ve belirli düzeyde ağızdan beslenme başlatılmış olup genel seyri iyiye gitmekle beraber enfeksiyon bulguları nedeniyle durumu ciddiyetini korumaktadır" ifadeleri kullanıldı.
53 gündür yoğun bakımda
CHP'li Böcek, 17 Ağustos tarihinde sosyal medya hesabından Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu. Özel hastanede takibi yapılan Başkan Böcek, durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.
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