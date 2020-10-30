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MEB yeni düzenleme yaptı. EBA Canlı dersler, gece de yapılabilecek

Milli Eğitim Bakanlığı, EBA canlı derslerinin saat 08:30 ila 20:20 arasında yapılabilmesi için, EBA yazılım sisteminde değişiklik yaptı.
 30 Ekim 2020 13:25
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MEB yeni düzenleme yaptı. EBA Canlı dersler, gece de yapılabilecek

Milli Eğitim Bakanlığı, EBA canlı kapasitesinde 2 Kasım 2020 tarihi itibariyle yeni bir düzenleme yapılacağını duyurdu. Yeni düzenlemeye göre, EBA Canlı dersler saat 08:30 ila 20:20 arasında yapılabilecek.

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