İnce, partisini yılbaşında açıklayacak! Ekibini açıkladı

'Memleket Hareketi' başlatan CHP'li Muharrem İnce, düzenlediği basın toplantısında yol haritasını ve birlikte hareket ettiği isimleri açıkladı.

Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre parti kuruluşunu yılbaşında açıklayacaklarını söyleyen İnce'nin açıklamalarının satırbaşları şu şekilde:

"Yolsuzlukla topyekün müdahale istiyoruz"

Sosyal adalet, planlı kalkınma istiyoruz. Yolsuzlukla topyekün müdahale istiyoruz. Kamuda adaletli bir ücret dağılımı yapıyoruz. İşçilerin ve memurların temsiliyetinin arttığı toplu sözleşme istiyoruz. Tüm kamu kurumlarından güvenilir vergi istiyoruz. Yapacağız ve başaracağız.

"Kindar değil, kardeşce yaşamayı isteyen bir nesil istiyoruz"

Bir ekmek bir kap su yetmez, hayvanı can kabul eden saygı gösteren bir düzenleme istiyoruz. Yapacağız ve başaracağız. Sağlık çalışanlarına şiddet uygulanmadığı, uygulayanlara cezaların verildiği bir düzenleme istiyoruz. Esnaf ve sanatkarlar için adil bir rekabet ortamı istiyoruz. Kindar değil, kardeşçe yaşamayı isteyen bir nesil istiyoruz.

"Gerçekleri saklayan değil, ortaya çıkaran bir basın istiyoruz"

Gerçekleri saklayan değil, ortaya çıkaran bir basın istiyoruz. Eğitimde fırsat eşitliği istiyoruz. Köy okullarının yeniden açılmasını istiyoruz ve açacağız. Okulları öğretmenlerle buluşturmak istiyoruz. Çocuklara en az bir dil öğretmek istiyoruz. Bilişime ulaşmakta yasakların kalktığı ucuz ve hızlı istiyoruz. Yurt dışında yaşama hayali değil, ülke içinde yaşamak isteyen bir nesil istiyoruz. Yapacağız ve başaracağız.

Toplumun her kesiminden arkadaşlarımızla, bu kadromuzu yılbaşına kadar bu kadromuzu daha da büyüteceğiz. Yılbaşında genişlettiğimiz programızla birlikte, karşınızda olacağız. Pandemi koşullarında gecikmeler olursa şimdiden özür diliyoruz.

"CHP de AK Parti de MHP de iktidar olsa..."

Türkiye'nin dış politikasıyla ilgili çok büyük yanlışlar yapıldı. Geneleksel dış politika terk edildi. Dışişleri Bakanlığı'ndan parti genel merkezine alındı. CHP de AK Parti de MHP de iktidar olsa, kim olursa olsun Türkiye'nin dış politikası değişmezdi. AK Parti o kadar yanlışlıklar yaptı ki, devletten devlete ilişki kurmak yerine oradaki partilerle iş tuttular. Sonunda geldiğimiz noktada, 5 milyon mülteci ile topraklarımız tanıştı, yalnızlaştık.

İşte İnce'nin açıkladığı kurucular kurulu:

Ahmet Özalp (siyaset bilimi profesörü), Ali Rıza Büyükuslu (işletme profesörü eski rektör), Ali Tunçcan (uçak mühendisi), Alper Karaoğlan (tıp profesörü), Ayber Yağız (endüstriyel tasarımcı), Ayşe Özsoya Sarıkamışlı (avukat), Aykut Demiray (bankacı), Barış Tuzlumbay (tıp profesörü), Berk Hacıgüzeller (finansal danışman), Berna Bütüner Karadeniz (siyaset bilimci), Bilin Neyaptı (iktisat doçenti), Burak Hasar (diş hekimi), Cüneyt Oğuz (yatırım bankacısı iş insanı), Çiğdem Bayraktar Ör (yazar yayıncı), Ebru Arıkan (iş insanı eğitimci), Erkin Şahinöz (FED eski ekonomisti, toplum bilimci), Gürbüz Evren (kalkınma uzmanı), Hüseyin Baraner (turizmci), Hüseyin Ercüment Değer (avukat), İlhan Düzyürek (yönetici), İlkay Yıldırım (ekonomist sanayici), İpek Özkal (siyasal bilgiler doçenti), Mehmet Kazancıoğlu (makine mühendisi yatırım danışmanı), Mert Ünlü (ihracatçı), Meryem Şengül Kalap (gazeteci yapımcı), Muharrem Yıldız (eğitimci öğretim görevlisi), Muharrem İnce (fizik öğretmeni, eski milletvekili), Osman Kurtuluş (travmatoloji uzmanı), Osman Serkan İleri (doktor öğretim üyesi inşaat mühendisi), Özgür Serkan Yılmaz (üst düzey yönetici), Serkan Yahşi (inşaat mühendisi), Serkan Ufuk Akgün (sanayici), Sibel Aracı (psikiyatrist), Tolga Yüce (oyuncu yönetmen yapımcı), Yağız Elver (akademisyen), Zeynep Hazal Tulgar (üniversite öğrencisi).