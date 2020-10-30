Mahkemeden emsal olacak trafik cezası kararı
Bilecik'te bir otomobil sürücüsüne fahri trafik müfettişi tarafından yazılan ceza, 'Delil fotoğrafı ve videosu' olmadığı gerekçesiyle yapılan itiraz üzerine Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi.
|30 Ekim 2020 13:39
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Bilecik'te aracıyla seyir halinde bulunan M.U. isimli kadın, araç kullanırken cep telefonuyla konuştuğu iddiasıyla fahri trafik müfettişlerince kendisine kesilen cezayı tebligat yoluyla öğrendi.
Bunun üzerine avukatına başvuran M.U., konuyu yargıya taşıdı. Sulh Ceza Hakimliği'ne yapılan başvuruda, "İtiraza konu cezanın fahri trafik müfettişince tutanak tutulmak suretiyle kesildiği, ihlale ilişkin delil niteliğinde fotoğraf veya video kaydı bulunmadığı" gerekçesiyle cezanın iptali istendi.
"EMSAL TEŞKİL EDECEK"
İtirazı yerinde gören Sulh Ceza Hakimliği, cezayı iptal ederek, ödenen paranın M.U.'ya geri verilmesini kararlaştırdı.
Öte yandan, Bilecik Sulh Ceza Hakimliği'nce alınan bu kararın emsal teşkil edeceği belirtildi.
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