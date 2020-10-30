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Prof. Dr. Ceyhan'dan virüse karşı şemsiye uyarısı!

Türkiye'de çocuk koronavirüs vakalarının arttığına dikkat çeken Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "İlk dalgada neredeyse hiç görmedik ama kısa sürede sadece 23 tane bizim merkezimizin hastası oldu" dedi.
 30 Ekim 2020 13:43
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Prof. Dr. Ceyhan'dan virüse karşı şemsiye uyarısı!

Hacettete Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Türkiye'de çocuk koronavirüs vakalarında artış yaşandığını söyledi.

Ceyhan, "Bakanlık, 'vakaların şu kadarı çocuk' diye günlük paylaşmadığı için tam bilmiyoruz; ama şunu biliyoruz, çocuk vakaları oldukça arttı. Biz ilk dalgada neredeyse hiç görmedik; ama kısa sürede sadece 23 tane bizim merkezimizin hastası oldu.Bu da toplumda çocuk vaka sayılarının oldukça arttığını gösteriyor. Çocuklar, evet daha hafif seyrediyor; ama milyonlarca çocuktan bahsediyorsak bunların içinde binlerce hastanelere yatan, yüzlerce yoğun bakım ihtiyacı olan, içinde de bir miktar kaybettiğimiz çocuk var. Çocuk vakalarının arttığını söyleyebilirim" ifadesini kullandı.

'Toz bulutu ile virüs taşınmaz'

Kuzey Kore'de geçen hafta, Çin'den geldiği ve ülkeye koronavirüs getireceği söylenen 'sarı toz' bulutu nedeniyle halka evlerinden çıkmama uyarısı yapıldı. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, toz bulutu ile virüsün taşınmasının mümkün olmadığını söyledi.

Prof. Dr. Ceyhan "O kadar uzun süre dış ortamlarda yaşamıyorlar; ama bakteriler için zaman zaman öne sürülür. Fakat hiç doğrulanmadı. Biz de bir ara, 'Afrika'da çöllerden acaba menenjit mikrobu geliyor mu' diye çalışmalar yaptık; ama göstermedi. Koronavirüsün tozla bir ülkeden bir başka ülkeye gitmesi mümkün değil. Günlerce süren bir iş bu. Örneğin virüsün Çin'den Kore'ye gitmesi için bayağı bir süre geçmesi lazım, canlı kalması mümkün değil zaten. Hava akımı ile özellikle damlacıkların havada daha uzak mesafelere gitmişliği gösterilmiş; ancak bir şehirden başka bir şehre gitmesi çok mümkün değil. Normalde havada 1,5 metre mesafe giderken, örneğin havalandırma veya rüzgar varsa bunun 9-10 metre gidebildiği gösterilmiş en fazla. Onun dışında kilometrelerce gitmesi söz konusu değil" diye konuştu.

'Herkes şemsiye bulundurmak zorunda'

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yağmur ile koronavirüsün bir ilgisinin olup olmadığına ilişkin, "Yağmurun virüs ile çok direkt ilgisi yok; ama maske ile var. Yağmurların başlamasıyla göreceğiz ki maskeleri taktığımızda maskeler ıslanacak. Şu anda kullandığımız cerrahi maskeler ıslandığı anda özelliğini yitiriyor. Onun için mutlaka tedbirleri alıp, hazırlıklı olmalıyız, herkes bir şemsiye bulundurmak zorunda. Yüzümüz ıslansa çok önemli değil; ama maske ıslandığında sürekli onu değiştirmek zorunda kalırız. Yağmurun olumsuz etkisi söyle düşünülebilir; insanlar kalabalık ve kapalı ortamlara girmek zorunda kalırlar, böyle bir negatif etkisi olabilir" ifadelerini kullandı.
DHA
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