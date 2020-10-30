Bakan Ziya Selçuk: 23 Kasım bizim resmi açıklamamız değil
|30 Ekim 2020 13:47
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Bilindiği üzere hali hazırda, okul öncesi, 1. 2, 3, 4, 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim yapılmaktadır. 2 Kasım Pazartesi günü itibariyle de 5 ve 9. sınıflarda yüz yüze eğitim başlayacaktır.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, düzenlediği basın toplantısında "23 Kasım'da 6, 7, 10 ve 12. sınıflar, 23 Kasım'da yüz yüze eğitime başlayacak doğru mudur?" yönündeki soruya şu şekilde yanıt verdi:
"23 Kasım resmi bir açıklama değil...
Daha önce de söyledik. Resmi açıklamalar dışındaki açıklamalara itibar etmeyin. Biz de okulların tümüyle açılmasını istiyoruz.
Bahsi geçen tarihler bizim tarafımızdan yapılmadığı sürece dikkate alınmamasını istiyoruz"
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