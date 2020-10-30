Ev yangınında yaralanan iki kardeşten biri hayatını kaybetti
|30 Ekim 2020 13:54
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Elazığ'da bir binanın bodrum katındaki dairede çıkan, 8 aylık bebeğin yaşamını yitirdiği yangında yaralanan iki kardeşten biri hayatını kaybetti.
Prizdeki şarj cihazından kaynaklandığı belirlenen yangında yaralanan 4 yaşındaki Kağan Kaplan, kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesinden Malatya Turgut Özal Tıp Merkezine sevk edildi.
Kaplan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yangında yaralanan 2 yaşındaki Koray Kaplan'ın tedavisi sürüyor.
Çaydaçıra Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'ndaki bir sitede 4 katlı apartmanın bodrum katında çıkan yangında evde bulunan kardeşler 8 aylık Hira Nur, Koray ve Kağan Kaplan yaralanmıştı.
Ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılan 3 kardeşten Hira Nur bebek müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Yangın sırasında çocukların evde yalnız olduğu öğrenilmişti.
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