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Protokol koltuğa, gaziler plastik sandalyeye oturtuldu

Zonguldak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, valilik önündeki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törenle kutlanırken, gazilerin protokol dışında bırakılması tepki topladı.
 30 Ekim 2020 14:04
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Zonguldak'ta Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında, salgın tedbirleri için yürüyüş ve birçok etkinlik iptal edildi.

Kutlamalar kapsamında valilik binası önündeki Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi.

Törene katılanlar, alana ateşleri ölçülerek alındı. Törene Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, İl Jandarma Alay Komutanı Gönen Süslü, öğrenciler, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Vali Tutulmaz ve Başkan Alan'ın, törene katılanların bayramını tebrik etmesiyle devam eden törende İstiklal Marşı okundu.

Resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında derece elde eden öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından şiir okundu. Tören, halk oyunları gösterisi ile sona erdi.

GAZİLER KENARDA KALDI
Törende ise protokol için kurulan alanın yanına koyulan sandalyelerde oturan gazilerin görüntüsü dikkat çekti. Vatanı için gazi olan kişilere yapılan saygısızlık sosyal medyada büyük tepki topladı.
Memurlar.Net
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