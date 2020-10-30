Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türkiye'yi bölgesinde ve dünyada yalnız bırakmak için ekonomik ve siyasi açıdan tüm güçleriyle üzerimize geliyorlar. Akdeniz'deki hidrokarbon sondajlarımızdan rahatsız olanlar bizi Antalya sahillerine hapsetmek istiyor. Ege'de kıta sahanlığı oyunu oynayanlar bilmelidir ki bu ülke sahipsiz değildir." dedi.

Karaismailoğlu, Kahramanmaraş AK Parti İl Teşkilatını ziyaretinde yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin 97. yılına güçlü, kuvvetli ve her yönden bağımsız bir ülke olarak kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bakan Karaismailoğlu, 18 yıllık AK Parti iktidarında kara, hava ve demir yolları altyapısını çok önemli bir noktaya getirdiklerini hatırlatarak, ülkenin her noktasına yüksek standartlı ulaşım ve iletişim yatırımı götürmek için söz verdiklerini söyledi.

"Güçlü altyapı, güçlü Türkiye" yaklaşımıyla hazırladıkları Milli Ulaşım ve Altyapı Politikaları doğrultusunda dünyanın bütün yollarını Türkiye'ye çıkardıklarının altını çizen Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Ülke genelinde bölünmüş yol uzunluğunu yaklaşık 5 kat artırarak 6 bin 100 kilometreden 27 bin 700 kilometrenin üzerine çıkardık. 2003'te 26 olan aktif havalimanımız bugün 56 oldu, Türksat 5A'yı kasım ayının sonu aralık ayı başında uzaya göndereceğiz. Türksat 5B'yi 2021'in ikinci çeyreğinde, ilk milli haberleşme uydumuz olan Türksat 6A'yı da 2022'de uzaya göndereceğiz. Bu şekilde uzaydaki varlığımız güçlenecek, uluslararası anlamda yayıncılık ve internet erişiminde söz sahibi olacağız. 2003'te sadece 37 tersanemiz bulunurken, bugün 83 tersanemiz var. Ülkemizi gemi söküm endüstrisinde Avrupa'da 1'inci dünyada ise 3'üncü sıraya yükselttik. Türkiye'yi Avrupa'nın altıncı, dünyanın sekizinci Yüksek Hızlı Tren işletmecisi yaptık. Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi Köprüsü, İstanbul-İzmir Otoyolu gibi tüm dünyada ses getiren büyük projelere imza attık."

Karaismailoğlu, Küçük Çamlıca TV ve Radyo Kulesi'ni yaparak yayıncıları bu kuleye taşıdıklarını aktararak, buradaki anten çöplüğünü ortadan kaldırdıklarını ve bu sayede manyetik alan etkisi ile enerji sarfiyatını en aza indirdiklerine işaret etti.

- Kahramanmaraş'a yapılan yatırımları anlattı

Bakan Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü, Filyos Limanı, Ankara-Sivas ve Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren hatları gibi daha nice projelerin yoğun şekilde devam ettiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin küresel lojistik güç olması yolunda dev projelerimizi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle bir bir hayata geçiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi 'Türkiye'nin kalem kaşı ve köşe taşı' olan Kahramanmaraş'a ne yapsak azdır. Bugüne kadar Kahramanmaraş'a ulaşım ve iletişim yatırımları için 8 milyar 550 milyon liraya yakın harcama yaptık. 2003'te şehrimizde 71 kilometre bölünmüş yol vardı. Son on sekiz yılda bölünmüş yol uzunluğumuzu 5 kat arttırdık, 340 kilometreye çıkardık. Bu sayede, şehrimizden, bölünmüş yollarla Adana, Gaziantep, Osmaniye, Adıyaman ve Malatya'ya güvenli, hızlı, konforlu seyahat mümkün oldu."

Bakan Karaismailoğlu, Kahramanmaraş'ta tünellere geçit vermez denilen dağları delip geçtiklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"11 çift tüplü tünel yaptık. Tam 36 adet köprüyü hizmete açtık. Kahramanmaraş'ta halen devam eden 10 adet kara yolu projemizle 450 kilometreye daha yol yapıyoruz. Bu yolların yatırım değeri tam 7 milyar lira. 2003-2020 yılları arasında şehrimize, Türkoğlu Lojistik Merkezini kazandırdık. 200 kilometreyi aşkın demir yolu yenilemesini tamamladık. Devam eden demir yolu yatırımlarımız kapsamında Kahramanmaraş-Nurdağı hızlı demir yolu hattımız için titizlikle çalışmaya devam ediyoruz. Kahramanmaraş Havalimanı'mızın yeni terminal binası, apronu, taksi yollarını, açık otopark ve bağlantı yollarını yeniledik. 2019 yılında havalimanından 270 bine yakın yolcu faydalandı. Bu şehrin hızlı internet abone sayısını 883 bine yükselttik. Fiber kablo uzunluğunu 6,5 kat artırarak 4 bin 815 kilometreye çıkardık."

- "Ege'de kıta sahanlığı oyunu oynayanlar bilmelidir ki bu ülke sahipsiz değildir"

Karaismailoğlu, ülkedeki tüm ulaşım modlarının birbirleriyle dijital eş güdümünü sağlamak amacıyla Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planı'nı da 29 Eylül'de kamuoyuna ilan ettiklerini anımsattı.

Çoklu taşımacılık yaklaşımıyla kara yolundan deniz yoluna, demir yolundan haberleşmeye, havacılıktan uzaya kadar altyapıyı güçlendirdiklerini hatırlatan Bakan Karaismailoğlu, "Ülkemizde Akıllı Ulaşım Sistemleri'ni yaygınlaştırdığımızda, dev projelerimizi tamamladığımızda, çağa uygun bir lojistik altyapısı kurmuş olacağız. Yenilenmiş altyapımız ve Yeni İpek Yolu'nun kalbinde yer alan konumumuz sayesinde dünya ticaretinde bizzat oyunu kuran ülkelerden biri olacağız. Bugüne kadar bölgemizde kuralları biz koyduk, bundan böyle de biz koyacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, sadece ulaşım ve iletişimde değil diğer birçok sektörde de Türkiye'yi bölgesinde lider, dünyada söz sahibi ülke yapmak istediklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Ancak ülkemizin bu şekilde gelişmesinden, Karadeniz'de keşfettiğimiz doğal gazdan, Doğu Akdeniz'de hidrokarbon aramamızdan, tüm dünyanın etkilendiği pandemi sürecini başarılı bir şekilde yönetmemizden rahatsız olanlar var. Kahramanmaraş'a zulmeden işgalci General Keret'in torunları, bugün Fransa'da Cumhurbaşkanımıza ve değerlerimize saldırmaya cüret ediyor. Biz bu aymazlıklara, bu cahilliğe, bu çirkinliklere itibar eder miyiz? Asla."

"Bugün, Azerbaycan'da sivillere zulmedenlerin, Maraş'ın işgalinde Fransızlarla iş birliği yapan çetecilerin torunları olduğunu iyi biliriz." diyen Karaismailoğlu, "Türkiye'yi bölgesinde ve dünyada yalnız bırakmak için ekonomik ve siyasi açıdan tüm güçleriyle üzerimize geliyorlar. Akdeniz'deki hidrokarbon sondajlarımızdan rahatsız olanlar bizi Antalya sahillerine hapsetmek istiyor. Ege'de kıta sahanlığı oyunu oynayanlar bilmelidir ki bu ülke sahipsiz değildir. Tüm bu şartlar altında, hükümetimize, devletimize sahip çıkacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Karaismailoğlu, Türk milletinin bu topraklar üzerinde güçlü bir milli ekonomi ve milli bağımsızlıktan ödün vermeden sonsuza kadar yaşayacağı sözlerine ekledi.

Toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ile AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ahmet Özdemir, Mehmet Cihat Sezal, İmran Kılıç, Habibe Öçal, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici de katıldı.