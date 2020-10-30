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Adana'da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
|30 Ekim 2020 14:19
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
H.B. yönetimindeki 31 NEM 52 plakalı otomobil ile H.T. idaresindeki 01 JJ 696 plakalı otomobil, D-400 kara yolu Esentepe Mahallesi yakınındaki kavşakta çarpıştı.
H.T'nin kullandığı otomobildeki G.T, olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan diğer aracın sürücüsü H.B. ise ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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