Azerbaycan 9 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı
Azerbaycan ordusu Dağlık Karabağ'da 9 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı.
|30 Ekim 2020 14:19
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