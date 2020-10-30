1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Azerbaycan 9 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı

Azerbaycan ordusu Dağlık Karabağ'da 9 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı.
 30 Ekim 2020 14:19
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Azerbaycan ordusu Dağlık Karabağ'da 9 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Ümit Özdağ'dan disiplin süreci açıklaması
30 Ekim 2020 15:37		 'Türksat 5A'yı kasım ayının sonu aralık ayı başında uzaya göndereceğiz'
30 Ekim 2020 14:08
Erdoğan cuma namazını Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldı
30 Ekim 2020 13:43		 İnce, partisini yılbaşında açıklayacak! Ekibini açıkladı
30 Ekim 2020 13:38
'Biz mecbur muyuz her hafta bir skandal olan partide siyaset yapmaya'
30 Ekim 2020 13:21		 'İslam dinine yönelik her geçen gün nefreti körükleyen bir zihniyetle karşı karşıyayız'
30 Ekim 2020 13:19
Eski başbakanlardan Tansu Çiller, Mesut Yılmaz için başsağlığı diledi
30 Ekim 2020 12:49		 Erdoğan, Taksim Camisi Ramazan'a yetişecek
30 Ekim 2020 12:22
Bakan Kasapoğlu'ndan Dilay Kemer için başsağlığı mesajı
30 Ekim 2020 11:02		 Sözcü Kalın'dan Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı
30 Ekim 2020 10:58
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:37 - Ümit Özdağ'dan disiplin süreci açıklaması15:35 - Bakan Soylu'dan deprem açıklaması: 6 binanın yıkıldığı ihbarı geldi15:32 - Terör örgütüyle bağlantılı internet sitelerine erişim engeli devam edecek15:30 - İzmir'de büyük deprem! Bazı binalar yıkıldı15:12 - Akrabalar balta, keser ve döner bıçağı ile birbirine girdi: 1 ölü15:03 - Milli Eğitim Bakanlığının danışma hattı dünya ikincisi oldu
14:59 - Kocaeli FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli serbest bırakıldı14:59 - İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 5 Kasım'da yapılacak14:56 - Kadir Şeker hakkındaki gerekçeli karar açıklandı14:55 - İzmir'de 6,6 şiddetinde deprem yaşandı. İstanbul'dan hissedildi14:47 - Bankacılık sektörünün aktifleri 6 trilyon lirayı aştı14:43 - Validen 'komşuluk ilişkilerine ara verin' çağrısı
14:34 - Sınıf öğretmeni, eşinin ölümüne dayanamayıp intihar etti14:31 - Halil Sezai'nin tahliyesine karar verildi14:30 - Hatay'da terör propagandası yaptığı iddiasıyla 2 kişi yakalandı14:23 - İstanbul'da yağış ve sis etkili oldu14:19 - Adana'da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
14:19 - Azerbaycan 9 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Amaçtan uzaklaşıldığı için, MEB tarafından, Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında yapılan değişiklikleri onaylıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti
Bakan Ziya Selçuk: 23 Kasım bizim resmi açıklamamız değil
FB TV spikeri Dilay Kemer hayatını kaybetti
Koronada aşı listesi çıkarılıyor! Önce genç ve sağlıklılara
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
İzmir'de 6,6 şiddetinde deprem yaşandı. İstanbul'dan hissedildi
MEB yeni düzenleme yaptı. EBA Canlı dersler, gece de yapılabilecek
Hande Fırat: Emine Erdoğan imitasyon çanta kullanıyor
Bilim Kurulu Üyesi: Gözlük ve maske takarak hastalanmıyorum!
Hakimin 'Cumhuriyet' paylaşımı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
banal 1
türkiye'nin adı osmanlı olarak devam etmeli 1
çalışma masamda kendisininmiş gibi oturan vatandaş 1
hande erçel 1
28 Ekim 2020 tarihli Korona Virüs tedbirleri 3
ibrahim bin ethem 1
Alkolün olumsuz etkileri 1
arjantin 1
emre belözoğlu'nun sportif direktör olması 1
bir seferlik idare etsen ne olur 5
SON İLANLAR
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 10 personel alacak
Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 2 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam