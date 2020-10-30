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Halil Sezai'nin tahliyesine karar verildi

Tuzla'da komşusunu darbettiği gerekçesiyle tutuklanan şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu 1 yıl 11 ay 17 gün ceza aldı. Şarkıcı aynı zamanda tahliye edildi.
 30 Ekim 2020 14:31
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Anadolu 12. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Halil Sezai Paracıkoğlu, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile bağlandı.

Duruşmada, şikayetçi Hüseyin Meriç ile tarafların avukatları da hazır bulundu.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Halil Sezai Paracıkoğlu ile 66 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç arasında olay günü gürültü yapma meselesi yüzünden tartışma yaşandığı belirtildi.

İddianamede, Halil Sezai Paracıkoğlu'nun "silahla tehdit", "silahla kasten yaralama", "alenen hakaret", "konut dokunulmazlığını ihlal etme" ve "mala zarar verme" suçlarından toplamda 3 yıl 7 ay 15 günden, 13 yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Tahliye edildi

Mahkemenin karara bağladığı davada, şarkıcı Halil Sezai 1 yıl 11 ay 17 gün ceza aldı. Kararla birlikte şarkıcı tahliye edildi.
Memurlar.Net
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