Kocaeli FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli serbest bırakıldı
|30 Ekim 2020 14:59
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Kocaeli merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Biri daha önce ihraç edilmiş yüzbaşı, 6'sı eski askeri okul öğrencisi 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.
4'ü etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 7 şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.
Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin "Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Kocaeli merkezli İstanbul ve Bursa'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, meslekten ihraç edilen yüzbaşı ile 6 eski askeri okul öğrencisi yakalanmıştı.
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