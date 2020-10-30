İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 5 Kasım'da yapılacak
|30 Ekim 2020 14:59
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ekim ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 5 Kasım'da hesaplara yatırılacağını bildirdi.
Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, ekim ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri hakkında bilgi verdi.
Ödemelerin 5 Kasım'da hesaplara yatırılacağını aktaran Selçuk, yeni normal sürecinde istihdamın korunması için desteklerin süreceğini, çalışanların ve işverenlerin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.
Bakan Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneği'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 31 Aralık'a kadar uzatıldığını da anımsattı.
Kısa Çalışma Ödeneği ve İşsizlik Ödeneği vatandaşların IBAN hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara ise ödemeler PTT üzerinden yapılacak.
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