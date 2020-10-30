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Milli Eğitim Bakanlığının danışma hattı dünya ikincisi oldu

Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi (MEBİM) "444 0 632" danışma hattı, Dünya Çağrı Merkezi (Contact Center World) tarafından düzenlenen yarışmada "En İyi İletişim Merkezi" kategorisinde gümüş madalya alarak dünya ikincisi oldu
 30 Ekim 2020 15:03
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Milli Eğitim Bakanlığının danışma hattı dünya ikincisi oldu

Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi (MEBİM) "444 0 632" danışma hattı, Dünya Çağrı Merkezi (Contact Center World) tarafından düzenlenen yarışmada "En İyi İletişim Merkezi" kategorisinde gümüş madalya alarak dünya ikincisi oldu.

Eğitimde fırsat adaleti anlayışı doğrultusunda öğrenci, veli, öğretmen ve vatandaşlardan gelen her türlü bilgi edinme, soru, talep, görüş ve öneriler hakkındaki başvuruları etkin ve hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmak amacıyla hizmet veren MEBİM, Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'dan birçok ülkenin katılımıyla gerçekleşen dünya çapındaki yarışmada ikincilik ödülü aldı. Konuyla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yapay zeka sistemlerine sahip robotlarla güçlendirdiğimiz iletişim merkezimizin dünya çapındaki bir yarışmada ikincilik ödülü almış olmasının ve ülkemizi bu alanda da başarıyla temsil etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Akademik içerikleri yapay zekayla destekleme konusunda da dünyadaki birkaç ülkeden biriyiz" dedi.

MEBİM 444 0 632 çağrı merkezinin salgın süreci boyuncu psikodestek hattı olarak da hizmet verdiğini hatırlatan Bakan Selçuk, "Biz Bakanlık olarak Covid-19 travmasına karşı psikososyal destek için 81 ilimizde rehber öğretmenlerimiz ve psikolojik danışmanlarımızla birlikte Psikososyal Destek Hattı oluşturduk. Vatandaşlarımız ihtiyaç duyduğunda '444 0 632' numaralı çağrı merkezimizi arayarak uzmanlarımızdan 7/24 destek alabiliyor. Çağrı merkezi üzerinden böyle bir desteği sunabilen dünyada belki de ilk ve tek ülkeyiz" ifadelerini kullandı.

Dünya Çağrı Merkezi tarafından gerçekleştirilen Contact Center World Awards 2020 EMEA ödülleri kapsamında finallere katılan 50'den fazla ülke ve çağrı merkezi arasından "En İyi İletişim Merkezi" kategorisinde dünya ikincisi olan MEBİM, pek çok çağrı merkezini geride bıraktı. Contact Center World organizasyonu, dünya çağrı merkezleri sektöründe her yıl çeşitli kategorileri kapsayan yarışmalar gerçekleştiriyor ve bu yarışmalar aracılığı ile uluslararası çağrı merkezi endüstrisinin en iyilerini buluşturuyor. İki aşamalı bir süreçte değerlendirilen yarışmanın ilk aşaması Amerika, Asya, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da (EMEA) düzenleniyor. Finalistlerin seçimi tüm dünya ülkelerinden seçilmiş olan sektör profesyonellerinden oluşan jüriler tarafından yapılıyor. Değerlendirmeler, hizmetlerin detaylarını içeren soru-cevap formları, operasyonel KPI'ların ve iletişim merkezlerini özelleştiren detayların yazılı sunumu sonrası titizlikle incelenerek yapılıyor. Tarafsızlık ilkesinin korunması amacı ile tüm katılımcı ülkeler kendi ülkelerinden olmayan jüriler tarafından değerlendirmeye tabi tutuluyor.

Dünyada yaşanan salgın nedeniyle üç kez ertelenen ve 50'den fazla ülkenin katıldığı yarışma, 29 Ekim tarihinde çevrim içi olarak gerçekleştirildi.
İhlas Haber Ajansı
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