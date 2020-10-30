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Akrabalar balta, keser ve döner bıçağı ile birbirine girdi: 1 ölü
Kırıkkale'de akrabalar arasında çıkan kavgada bir kişi tabancayla öldürüldü, 3 kişi yaralandı
|30 Ekim 2020 15:12
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Kırıkkale'de akrabalar arasında çıkan kavgada bir kişi tabancayla öldürüldü, 3 kişi yaralandı.
Gündoğdu Mahallesi Dede Korkut Caddesi'nde akraba oldukları öğrenilen B.A. ile Ahmet A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. G.A, O.A. ve Z.A'nın da katıldığı tartışma tabanca, balta, keser ve döner bıçağının kullanıldığı kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri, kavgada tabancayla vurulan Ahmet A'nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi, yaralanan G.A, O.A. ve Z.A. ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Şüpheli B.A. polis ekiplerince gözaltına alındı, suç aletleri incelenmek üzere emniyete götürüldü.
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