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Terör örgütüyle bağlantılı internet sitelerine erişim engeli devam edecek

Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliği, BTK'nin itirazı üzerine, aralarında terör örgütü PKK ile bağlantılı olanların da bulunduğu 117 internet sitesi ve sosyal medya hesabına erişim engelinin devamına karar verdi
 30 Ekim 2020 15:32
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Terör örgütüyle bağlantılı internet sitelerine erişim engeli devam edecek

Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliği, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) itirazı üzerine, aralarında terör örgütü PKK ile bağlantılı olanların da bulunduğu 117 internet sitesi ve sosyal medya hesabına erişim engelinin devamını kararlaştırdı.

Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliği, Anayasa Mahkemesinin "sendika.org" adlı site için bireysel başvuruda verdiği ihlal kararının ardından yeniden yaptığı yargılamada 118 internet sitesi ve sosyal medya hesabına erişim engelini kaldırmış, karara BTK tarafından itiraz edilmişti.

Kurumun itirazında "hakimin Anayasa Mahkemesi kararına konu edilmeyen adresler yönünden yeniden değerlendirme yapmasının mümkün olmadığı" belirtilerek, şunlar kaydedilmişti:

"Zira söz konusu karara konu internet adreslerinin her biri birbirinden farklı nitelikte içerikler barındırabilmektedir. Anayasa Mahkemesi başvurusuna konu internet adresi bir haber sitesi olarak nitelendirilip ifade ve basın özgürlüğü kapsamında incelenirken doğrudan terör örgütünün sözcülüğünü ve propagandasını yapan, hakimliğin itiraza konu kararının gerekçesinde yer aldığı hali ile 'sayfaların genel özelliğinin terör örgütünün şiddet eylemlerini öven, destekleyen ve haklılaştıran açıklamaların paylaşıldığı' şeklinde tanımlanan internet sitelerinin aynı kategoride değerlendirilmesi ve Anayasa Mahkemesi kararından faydalandırılmaları gerektiği yönündeki görüş ve değerlendirmenin usul ve yasaya aykırı olduğu aşikardır."

Edinilen bilgiye göre, itirazı değerlendiren Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliği, Anayasa Mahkemesinin ihlal kararı verdiği "sendika.org" dışındaki sitelerle sosyal medya hesaplarına erişim engelinin devamına hükmetti.

Erişim engelinin devamına karar verilen internet siteleri arasında "www.pkkonline.com", "www.pkkonline.net", "www.pkkonline.wordpress.com" gibi terör örgütüne ait siteler ve sosyal medya hesapları bulunuyor.

- Erişim engeli süreci

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının 2015'te aralarında "sendika.org"un da bulunduğu 118 internet sitesi ve sosyal medya hesabına erişimin engellenmesi kararı Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliğince onaylanmıştı. Erişim engellerine yönelik itirazlar da Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliğince reddedilmişti.

Mahkemelerin bu kararlarının ardından "sendika.org" için Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunulmuştu. Yüksek Mahkeme, 11 Mart'ta basın ve ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetmiş, "sendika.org" adlı site için 6 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar vermişti.

Anadolu Ajansı
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