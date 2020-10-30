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Ümit Özdağ'dan disiplin süreci açıklaması

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ: "Bana karşı işletilen disiplin süreci, İYİ Parti Disiplin Yönetmeliği'ne göre ilerleyen bir hukuki süreç değil, siyasal kampanya çerçevesinde 'vahşi Batı'daki siyasal linç' ilkelerine göre gelişmiştir ve bu kabul edilebilir değildir"
 30 Ekim 2020 15:37
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Ümit Özdağ'dan disiplin süreci açıklaması

Partisince Disiplin Kurulu'na sevk edilen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, kendisine karşı işletilen disiplin sürecinin, İYİ Parti Disiplin Yönetmeliği'ne göre ilerleyen bir hukuki süreç olmadığını belirterek, "Siyasal kampanya çerçevesinde 'vahşi Batı'daki siyasal linç' ilkelerine göre gelişmiştir ve bu kabul edilebilir değildir." ifadelerini kullandı.

Özdağ, yaptığı yazılı açıklamada, dün İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz tarafından yapılan basın açıklaması ile Disiplin Kuruluna sevk edildiğini öğrendiğini belirtti.

Disipline sevk gerekçesi olarak bazı il ve 108 ilçe başkanının dilekçesinin gösterildiğini anımsatan Özdağ, amacı hukukun üstünlüğünü sağlamak olan bir siyasi partinin önce kendi iç hukukuna saygı göstermesi ve Disiplin Yönetmeliği'nde yapılan düzenlemelere uygun davranması gerektiğini savundu.

Özdağ, "Bana karşı işletilen disiplin süreci, İYİ Parti Disiplin Yönetmeliği'ne göre ilerleyen bir hukuki süreç değil, siyasal kampanya çerçevesinde 'vahşi Batı'daki siyasal linç' ilkelerine göre gelişmiştir ve bu kabul edilebilir değildir." açıklamasını yaptı.

Disipline sevk edilmesine neden olan konunun, "katıldığı bir televizyon programında İstanbul İl Başkanı'nın Kazakistan'da FETÖ tarafından kurulan bir STÖ'nün başkan yardımcılığı konusuna açıklık getirmesini istemesi" olduğunu vurgulayan Özdağ, şunları kaydetti:

"İl başkanı, bu konuda kamuoyunu tatmin edecek bir açıklama yapamamış, bunun yerine mahkemeye verdiği dilekçeden başlayarak, televizyonlarda ve teşkilatlarda bana hakaret etmiştir.

Keza, İYİ Partinin değişik makamlardaki yetkilileri, İYİ Partinin yüksek menfaatlerini savunacak bir pozisyon alacak ve gerçeği arayacakları yerde, beni suçlamayı tercih etmişlerdir. Genel Merkez ve İYİ Parti grup yetkilileri, ne yazık ki yaşanan süreci, Türkiye'de FETÖ ile mücadele konusunda parti programında madde bulunan ve FETÖ sızmaları konusunda en temiz parti olması için başarıyla mücadele ettiğimiz İYİ Parti'yi savunacak şekilde değerlendirmemişlerdir.

Disiplin Kurulu sürecinde, televizyon programında sorduğum sorunun cevabını verme imkanım ortaya çıkacaktır. Büyük bir bölümü üzerinde daha önce hiçbir kitap yazılmamış alanlarda 26 kitap yazmış, 16 önemli eserin editörlüğünü yapmış, milli güvenliğimiz konusunda onlarca rapor kaleme almış bir akademisyen ve milletvekili olarak, araştırma ve inceleme yapmadan herhangi bir açıklama yapmadığımı ilgili kamuoyu bilmektedir. İYİ Partimizin yetkili kurullarına, İYİ Parti'ye gönül veren milyonlara ve Türk kamuoyuna önümüzdeki süreçte bu açıklamayı neden yapmak zorunda kaldığımı detayları ile açıklayacağım."
Anadolu Ajansı
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