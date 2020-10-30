Kocaeli'de FETÖ'den gözaltına alınan 7 kişi serbest
|30 Ekim 2020 15:41
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Kocaeli merkezli İstanbul ve Bursa illerinde FETÖ\PDY'nin jandarma yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanmasında 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Kocaeli, İstanbul ve Bursa illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlar kapsamında 1 ihraç yüzbaşı ve 6 askeri okul eski öğrencisi olmak üzere toplam 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen 7 şahıstan 4'ü etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanırken şahısların tamamı ise adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.
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