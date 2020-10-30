Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İzmir'de meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun"
|30 Ekim 2020 15:44
|+Aa- Yazdır
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ege Denizi'nin Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir'de meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Devletimizin tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik." ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Tunç Soyer: 20'ye yakın binada yıkım ihbarı var
30 Ekim 2020 15:43
|Ümit Özdağ'dan disiplin süreci açıklaması
30 Ekim 2020 15:37
|Azerbaycan 9 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı
30 Ekim 2020 14:19
|'Türksat 5A'yı kasım ayının sonu aralık ayı başında uzaya göndereceğiz'
30 Ekim 2020 14:08
|Erdoğan cuma namazını Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldı
30 Ekim 2020 13:43
|İnce, partisini yılbaşında açıklayacak! Ekibini açıkladı
30 Ekim 2020 13:38
|'Biz mecbur muyuz her hafta bir skandal olan partide siyaset yapmaya'
30 Ekim 2020 13:21
|'İslam dinine yönelik her geçen gün nefreti körükleyen bir zihniyetle karşı karşıyayız'
30 Ekim 2020 13:19
|Eski başbakanlardan Tansu Çiller, Mesut Yılmaz için başsağlığı diledi
30 Ekim 2020 12:49
|Erdoğan, Taksim Camisi Ramazan'a yetişecek
30 Ekim 2020 12:22