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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İzmir'de meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun"
 30 Ekim 2020 15:44
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ege Denizi'nin Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir'de meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Devletimizin tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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