İzmir'de, binanın çökme anı kameralara böyle yansıdı
İzmir'de 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde bir binanın çökme anı kameralara böyle yansıdı.
|30 Ekim 2020 15:55
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