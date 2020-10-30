Seferihisar'da tsunami: Sokakları deniz suyu bastı
Depremin Ege Denizi'nde yarattağı tsunami sonrasında ise Seferihisar'da sokakları yaklaşık 1 metre deniz suyu bastı
|30 Ekim 2020 16:10
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Ege Denizi'nde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem İzmir'de binaların çökmesine neden oldu. Enkaz altında kalanlar var.
Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Seferihisar ilçesinde ise tsunami etkili oldu. Depremin etkisiyle deniz seviyesinin yükselmesi sonucu cadde ve sokaklar su altında kaldı.
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