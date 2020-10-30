Antalya'da bylock kullanıcısı 8 FETÖ şüphelisi yakalandı
Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı
|30 Ekim 2020 16:14
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Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki firari FETÖ/PDY şüphelilerine yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda Antalya, İzmir, Denizli ve İstanbul'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı.
Bazılarının örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen şüphelilerin adreslerinde çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.
Şüpheliler, emniyete götürüldü.
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