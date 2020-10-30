Büyük depremden 21 yıl sonra yine aynı sesleniş! Burada kimse var mı?
1999 yılında yaşanan büyük depremden 21 sonra, İzmir'de, yıkılan binalarda yine aynı çağrı tekrarlandı. Burada kimse var mı?
|30 Ekim 2020 16:16
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17 Ağustos 1999 depreminden 21 yıl sonra, bir kez daha, yıkıntılar arasında aynı çağrı!
"Burada kimse var mı?"
Ve gelen çığlıklar sesleri...
17 Ağustos 1999 depreminden 21 yıl sonra, bir kez daha, yıkıntılar arasında aynı çağrı!MemurlarNet (@memurlarnet) October 30, 2020
"Burada kimse var mı?"
Ve gelen çığlıklar sesleri...#deprem #izmir pic.twitter.com/mC76lIfSa6
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