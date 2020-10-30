AFAD: İlk belirlemelere göre 4 can kaybı, 120 yaralı var
AFAD: "(İzmir'deki deprem) Alınan ilk bilgilere göre 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 120 vatandaşımız yaralanmıştır."
|30 Ekim 2020 16:52
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), "Alınan ilk bilgilere göre 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 120 vatandaşımız yaralanmıştır." açıklamasında bulundu.
İŞTE AFAD'IN YAPTIĞI AÇIKLAMA
- "Depremden etkilenen tüm illerde alan tarama çalışmaları devam ediyor. TSK tarafından havadan tarama çalışmaları yürütülüyor."
- "İzmir, Muğla ve Aydın'da 115 sahada enerji ve 10 sahada servis kesintisi bulunmakta olup kesintilerin giderilmesi için ekipler çalışmaktadır."
- "Hasarlı yapılara girilmemeli, yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Doğalgaz ve su vanaları, elektrik şalterleri kapatılmalıdır"
- "(İzmir'deki deprem) Alınan ilk bilgilere göre 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 120 vatandaşımız yaralanmıştır."
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