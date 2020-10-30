Gazi Üniversitesi mezunları, ÖABT'de iki alanda birinci oldu
Gazi Üniversitesi mezunu Saniye Keskin ve Hasan Basri Ünsür, KPSS Türk Dili ve Edebiyatı ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği alanında Türkiye birincisi oldu
|30 Ekim 2020 16:38
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Gazi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı mezunu Saniye Keskin, KPSS ÖABT Türk Dili ve Edebiyatı alanında 91 puanla, Gazi Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi Anabilim Dalı mezunu Hasan Basri Ünsür ise KPSSP121-2 İlköğretim Matematik Öğretmenliği alanında 94 puanla Türkiye birincisi oldu.
Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, Gazi Eğitim Fakültesinin,
Türkiye'nin en köklü ve nitelikli eğitim fakültelerinden biri olduğunu söyleyerek
mezunu ve mensubu olmakla gururlandığı eğitim fakültesi mezunlarının başarılarıyla
onur duyduklarını belirtti.
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