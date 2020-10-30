HDP Diyarbakır İl Başkanı terör soruşturması kapsamında tutuklandı

Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP İl Başkanı Zeyyat Ceylan tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ceylan ve HDP Yenişehir İlçe Başkanı Remziye Sızıcı ile 2 partilinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ceylan ve bir partili tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, Diyarbakır Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama ve el koyma kararına istinaden, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve Çevik Kuvvet ekipleri, HDP il ve ilçe binasında 22 Ekim'de arama yapmıştı. Arama sırasında çok sayıda örgütsel doküman, dijital malzemeler, toplatma kararı bulunan çok sayıda kitap, dergi ve gazete, terör örgütü elebaşının resminin bulunduğu poster, resim ve tişört, terör örgütü YPG/PKK'nın sözde bayrak ve flamasının olduğu bez parçaları ele geçirilmişti.

Her 2 binada yapılan aramada, aralarında HDP İl Başkanı Ceylan ve Yenişehir İlçe Başkanı Sızıcı'nın da bulunduğu 4 partili gözaltına alınmıştı.