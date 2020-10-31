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Çalışma Bakanlığı: İdari izinli personel ek ders ücreti ödenmez

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, daha önce ek ders ücretiyle çalışan Bakanlık personeli öğretmenlere, idari izinli sayılmaları halinde ek ders ücretlerinin ödenmesi gerektiği yönünde görüş vermesine rağmen, 2/10/2020 tarihli görüş yazısında, kadrolu öğretmenlere idari izinli sayılmaları halinde ek ders ücreti verilmemesi gerektiğini belirtti.
 31 Ekim 2020 00:04
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Çalışma Bakanlığı: İdari izinli personel ek ders ücreti ödenmez

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, daha önce ek ders ücretiyle çalışan Bakanlık personeli öğretmenlere, idari izinli sayılmaları halinde ek ders ücretlerinin ödenmesi gerektiği yönünde görüş vermesine rağmen, 2/10/2020 tarihli görüş yazısında, kadrolu öğretmenlere idari izinli sayılmaları halinde ek ders ücreti verilmemesi gerektiğini belirtti. Önceki görüş yazısı için tıklayınız

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