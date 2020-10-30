1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Doğal gaza Kasım'da zam var mı? Botaş'tan açıklama

Doğal gazda kasım ayında geçerli olacak fiyat tarifeleri, tüm abone gruplarında sabit tutuldu
 30 Ekim 2020 17:02
+Aa- Yazdır
Doğal gaza Kasım'da zam var mı? Botaş'tan açıklama

Doğal gazda kasım ayında geçerli olacak fiyat tarifeleri, tüm abone gruplarında sabit tutuldu.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde, kasım ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, mevcut tarifede olduğu gibi 1000 metreküp doğal gaz için 1251 lira, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri için ise 1400 lira olarak belirlendi.

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
LPG'ye 10 kuruş zam pompaya yansımayacak
30 Ekim 2020 10:05		 MB: Toparlanma Eylül ve Ekim aylarında devam etti
28 Ekim 2020 14:46
MB, Enflasyon Raporu'nu 28 Ekim'de açıklayacak
23 Ekim 2020 10:28		 Hamsi cep yakıyor
18 Ekim 2020 22:14
Yumurta fiyatlarındaki önlenemez yükseliş devam ediyor
16 Ekim 2020 23:41		 Ekonomistler MB'nin faiz artırmasını bekliyor
16 Ekim 2020 15:14
İstanbul'da ekmeğe zam onaylandı
15 Ekim 2020 15:23		 İstanbul'da ekmeğe zam yapıldı
13 Ekim 2020 08:39
Samsun'da ekmeğe zam
12 Ekim 2020 19:56		 İnşaat maliyet endeksi ağustosta arttı
12 Ekim 2020 10:28
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:23 - MSB: TSK'ya ait 2 helikopter arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere görevlendirildi17:20 - Kandilli Müdürü: Depremde 30-40 kilometrelik bir fay hattı kırıldı17:15 - İzmir Valisi: 70 kişi enkazdan sağ kurtarıldı17:08 - Bakan Fahrettin Koca'dan deprem açıklaması17:06 - Üvey babasını bıçaklayıp, araya giren kişiyi öldüren genç tutuklandı17:02 - Doğal gaza Kasım'da zam var mı? Botaş'tan açıklama
16:59 - AFAD'dan İzmir'deki deprem sonrası 'hasarlı yapılara girmeyin' uyarısı16:52 - AFAD: İlk belirlemelere göre 4 can kaybı, 120 yaralı var16:51 - HDP Diyarbakır İl Başkanı terör soruşturması kapsamında tutuklandı16:46 - Üç ilden yeni karantina haberleri geldi16:38 - Gazi Üniversitesi mezunları, ÖABT'de iki alanda birinci oldu16:32 - Bölgede 8 ayrı artçı sarsıntı meydana geldi
16:27 - Süper Lig maçı deprem nedeniyle ertelendi16:18 - İzmir'de, yıkılan binadan 3 kişi yaralı çıkarıldı16:16 - Büyük depremden 21 yıl sonra yine aynı sesleniş! Burada kimse var mı?16:14 - Antalya'da bylock kullanıcısı 8 FETÖ şüphelisi yakalandı16:10 - Seferihisar'da tsunami: Sokakları deniz suyu bastı
15:59 - Bakanı Karaismailoğlu: Ulaşım ve iletişim açısından sıkıntı yok
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Amaçtan uzaklaşıldığı için, MEB tarafından, Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında yapılan değişiklikleri onaylıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti
Bakan Ziya Selçuk: 23 Kasım bizim resmi açıklamamız değil
İzmir'de, binanın çökme anı kameralara böyle yansıdı
FB TV spikeri Dilay Kemer hayatını kaybetti
Koronada aşı listesi çıkarılıyor! Önce genç ve sağlıklılara
İzmir'de 6,6 şiddetinde deprem yaşandı. İstanbul'dan hissedildi
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
MEB yeni düzenleme yaptı. EBA Canlı dersler, gece de yapılabilecek
Hande Fırat: Emine Erdoğan imitasyon çanta kullanıyor
Halil Sezai'nin tahliyesine karar verildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dağdaki çobanla benim oyum bir değil 1
güherçile 1
yavşamak 1
dolar 1
star wars 2
kimse var mı sorusu 1
Öfkenin sessizliği 1
Fütüvvet 1
zobu 2
lenger 1
SON İLANLAR
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 10 personel alacak
Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 2 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam