Bakan Fahrettin Koca'dan deprem açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İzmir'deki depremde ne yazık ki 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. Toplam 120 vatandaşımız depremden etkilendi. 38 ambulansımız, 35 UMKE ekibimiz ve 2 ambulans helikopterimiz olay yerinde
|30 Ekim 2020 17:08
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'deki depremde 4 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 120 kişinin depremden etkilendiğini bildirdi.
Bakan Koca, İzmir'deki depreme ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İzmir'deki depremde ne yazık ki 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. Toplam 120 vatandaşımız depremden etkilendi. 38 ambulansımız, 35 UMKE ekibimiz ve 2 ambulans helikopterimiz olay yerinde. Tüm desteğimizle İzmir halkının yanındayız. Başımız sağ olsun." ifadelerine yer verdi.
İzmir'deki depremde ne yazık ki 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. Toplamda 120 vatandaşımız depremden etkilendi. 38 ambulansımız, 35 UMKE ekibimiz ve 2 ambulans helikopterimiz olay yerinde. Tüm desteğimizle İzmir halkının yanındayız. Başımız sağ olsun.Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 30, 2020
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