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Bakan Fahrettin Koca'dan deprem açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İzmir'deki depremde ne yazık ki 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. Toplam 120 vatandaşımız depremden etkilendi. 38 ambulansımız, 35 UMKE ekibimiz ve 2 ambulans helikopterimiz olay yerinde
 30 Ekim 2020 17:08
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Bakan Fahrettin Koca'dan deprem açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'deki depremde 4 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 120 kişinin depremden etkilendiğini bildirdi.

Bakan Koca, İzmir'deki depreme ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İzmir'deki depremde ne yazık ki 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. Toplam 120 vatandaşımız depremden etkilendi. 38 ambulansımız, 35 UMKE ekibimiz ve 2 ambulans helikopterimiz olay yerinde. Tüm desteğimizle İzmir halkının yanındayız. Başımız sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı
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