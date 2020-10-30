Kandilli Müdürü: Depremde 30-40 kilometrelik bir fay hattı kırıldı
Kandilli Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, İzmir açıklarındaki depremde 30-40 kilometrelik bir fay hattının kırıldığını söyledi.
|30 Ekim 2020 17:20
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zmir'in Seferihisar açıklarında 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Özener, depremde 30-40 kilometrelik bir fay kırılması olduğunu söyledi.
1 kişinin boğularak can vermesine neden olan tsunami tehlikesine dikkat çeken Özener, "Sosyal medyada dalgaları ve teknelerin birbirine çarpışını gördünüz. Bizim vatandaşlardan istirhamımız kıyı bölgelerindeyseniz denize bakmak yerine süratle kıyıdan uzaklaşın" dedi.
Prof. Özener, 6 büyüklüğüne kadar artçıların bir hafta, 10 gün daha devam etmesini beklediklerini söyledi.
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