MSB: TSK'ya ait 2 helikopter arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere görevlendirildi
|30 Ekim 2020 17:23
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), merkez üssü İzmir'in Seferihisar açıkları olan depremin ardından Bakanlıkta kriz masası oluşturulduğunu belirterek, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait 2 helikopterin arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere görevlendirildiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından, 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İzmir'de meydana gelen deprem sonrası Milli Savunma Bakanlığında kriz masası oluşturuldu. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 2 helikopter arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere görevlendirildi. Ayrıca arama kurtarma ekiplerinin bölgeye intikali için Ankara, Erzurum ve Diyarbakır'dan kalkacak Hava Kuvvetlerimize ait 3 nakliye uçağının İzmir'e uçuşu planlanmıştır.
Bütün İzmirli hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. MSB, tüm imkanlarıyla yardıma hazırdır."
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