MSB: TSK'ya ait 2 helikopter arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere görevlendirildi

BAYRAKLI BELEDİYE BAŞKANI SANDAL: 10'A YAKIN YIKILAN BİNA İHBARI VAR İzmir Seferihisar açıklarında 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul dahil çevre illerden de hissedildi. Depremin uzun sürdüğü belirtiliyor. AFAD, saat 14.51'de merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan depremin büyüklüğünü 6,6 olarak açıkladı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde bazı binaların hasar aldığı ve yıkıldığı görüldü. NTV'ye açıklamalarda bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gökçe, "Buca ve Bayraklı'da bazı binaların yıkıldığı ihbarını aldık" dedi. ​Bornova Belediye Başkanı İduğ, "Bayraklı tarafında yıkık bina sayısı fazla. 4 katlı binanın yıkıldığını biliyoruz. Yıkılan bina için sahaya çıkıyoruz. Bornova'nın merkezinde sıkıntı yok" diye konuştu.