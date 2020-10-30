Ege Denizi'ndeki deprem Yunanistan'da da geniş bir alanda hissedildi

Ege Denizi'nde meydana gelen deprem nedeniyle, Sisam Adası'nda çok sayıda bina ve yol hasar gördü.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, merkez üssünün Sisam Adası açıkları olduğu belirtilen deprem nedeniyle adada çok sayıda bina ve yol hasar aldı.

Başkent Atina'dan Girit Adası'na kadar ülkedeki geniş bir alanda hissedilen depremde Sisam'da sayıda evin hasar gördüğü belirtildi.

- Tarihi kilise yıkıldı

Karlovasi bölgesinde bazı eski yapıların yıkıldığı, kimi evlerin duvarlarında çatlaklar meydana geldiği, çatıların çöktüğü ve tarihi bir kilisenin yıkıldığı kaydedildi.

Yunan yetkililer, olası artçı sarsıntılara karşı halka evlerinden uzak durmaları çağrısında bulundu.

Sisam Adası'nda biri ağır olmak üzere 10 kişinin yaralandığı, adadaki havalimanının çatısında meydana gelen çatlaklar nedeniyle uçuşların bir süre gerçekleştirilemediği aktarıldı.

- Tsunami nedeniyle ev ve araçlar sular altında

Karlovasi Limanı'nda ve diğer kıyı bölgelerinde meydana gelen küçük ölçekli tsunamiler sebebiyle çok sayıda araç ve ev sular altında kaldı.

Bölgede arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Öte yandan, Sisam yakınında yer alan İkaria Adası'nda toprak kaymaları meydana geldiği, yollarda oluşan hasar nedeniyle bölgede ulaşımın durduğu aktarıldı.