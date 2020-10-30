Erdoğan, Tunç Soyer'i aradı: Tüm imkanlarımızla yanınızdayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ege Denizi'nin Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremden etkilenen yurttaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir'de meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Devletimizin tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik" ifadelerini kullandı.

AFAD BAŞKANI VE İZMİR VALİSİ'NDEN BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de meydana gelen depremle ilgili, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmelerde, arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.