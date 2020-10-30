Erdoğan, Tunç Soyer'i aradı: Tüm imkanlarımızla yanınızdayız
|30 Ekim 2020 17:29
|+Aa- Yazdır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ege Denizi'nin Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremden etkilenen yurttaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir'de meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Devletimizin tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik" ifadelerini kullandı.
AFAD BAŞKANI VE İZMİR VALİSİ'NDEN BİLGİ ALDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de meydana gelen depremle ilgili, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmelerde, arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile telefonda görüştü
30 Ekim 2020 18:37
|Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem açıklaması
30 Ekim 2020 15:44
|Tunç Soyer: 20'ye yakın binada yıkım ihbarı var
30 Ekim 2020 15:43
|Ümit Özdağ'dan disiplin süreci açıklaması
30 Ekim 2020 15:37
|Azerbaycan 9 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı
30 Ekim 2020 14:19
|'Türksat 5A'yı kasım ayının sonu aralık ayı başında uzaya göndereceğiz'
30 Ekim 2020 14:08
|Erdoğan cuma namazını Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldı
30 Ekim 2020 13:43
|İnce, partisini yılbaşında açıklayacak! Ekibini açıkladı
30 Ekim 2020 13:38
|'Biz mecbur muyuz her hafta bir skandal olan partide siyaset yapmaya'
30 Ekim 2020 13:21
|'İslam dinine yönelik her geçen gün nefreti körükleyen bir zihniyetle karşı karşıyayız'
30 Ekim 2020 13:19