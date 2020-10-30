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EGM'den provakatif deprem paylaşımları uyarısı

İzmir ve çevresinde hissedilen depremin ardından internette halkı düşmanlığa ve kin beslemeye tahrik eden hesaplara ilişkin tespit çalışmalarının başlatıldığı duyuruldu
 30 Ekim 2020 17:31
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EGM'den provakatif deprem paylaşımları uyarısı

Emniyet Genel Müdürlüğü, İzmir ve çevresinde hissedilen deprem üzerinden internette halkı düşmanlığa ve kin beslemeye tahrik eden paylaşımlara ilişkin tespit çalışmalarının başlatıldığını, belirlenen kişilerin adli mercilere sevk edileceğini bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü belirtildi.

Bu faaliyetler kapsamında, İzmir ve çevre illerde meydana gelen deprem üzerinden bölge halkına yönelik aşağılayıcı, tahkir ve tezyif edici paylaşımlarla halkın bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine düşmanlığa veya kin beslemeye alenen tahrik eden hesaplara ilişkin tespit çalışmalarının ivedilikle başlatıldığı duyurulan açıklamada, "Tespit edilen kişiler hakkında gerekli çalışmalar yapılarak adli mercilere intikal ettirilecektir. Konunun tarafımızca hassasiyetle takip edildiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur." bilgisi verildi.

Anadolu Ajansı
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