Bakan Ziya Selçuk: Okullarda sıkıntılı bir durum yok
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(İzmir'deki deprem) Okullarımızla ilgili sıkıntılı bir durum bulunmuyor."
|30 Ekim 2020 17:34
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir'de meydana gelen deprem sonrası okullarla ilgili sıkıntılı bir durumun bulunmadığını bildirdi.
Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir merkezli depremde yaşamını yitiren vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.
Bakan Selçuk, "Okullarımızla ilgili sıkıntılı bir durum bulunmuyor. Duamız ve çabamız, enkaz altındaki tüm vatandaşlarımıza sağ salim kavuşmak için." açıklamasında bulundu.
#İzmir merkezli deprem sonrası yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) October 30, 2020
Okullarımızla ilgili sıkıntılı bir durum bulunmuyor. Duamız ve çabamız, enkaz altındaki tüm vatandaşlarımıza sağ salim kavuşmak için...
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