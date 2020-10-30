Yeni ve ağır hasta sayısı 2000'in üstünde
|30 Ekim 2020 19:02
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Sağlık Bakanlığı 30 Ekim 2020 tarihli verileri açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 136 bin 525 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 322 kişiye hastalık tanısı konuldu, 78 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 1966 oldu, son 24 saatte 1703 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 322 bin 465'e yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; 'Bugün tespit edilen 2.322 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 2.000'e yaklaştı. Salgınla mücadele hem bireysel hem de toplu halde tedbirlere uymaktan geçiyor. Yarın bugünden daha az hastamız olsun istiyorsak hareketliliği üçte birine indirmeliyiz. http://covid19.saglik.gov.tr' ifadelerini kullandı.
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