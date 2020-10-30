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MSB: Birlik ve kurumlarda herhangi bir olumsuzluk yok

MSB: "İzmir'de meydana gelen deprem sonrası yapılan incelemede, Bakanlık bağlısı birlik ve kurumlarda herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir."
 30 Ekim 2020 18:12
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MSB: Birlik ve kurumlarda herhangi bir olumsuzluk yok

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), merkez üssü İzmir'in Seferihisar açıkları olan depremin ardından, Bakanlığa bağlı birlik ve kurumlarda herhangi bir olumsuzluğun tespit edilmediğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İzmir'de meydana gelen deprem sonrası yapılan incelemede, Milli Savunma Bakanlığı bağlısı birlik ve kurumlarda herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir." ifadelerine yer verildi.
Anadolu Ajansı
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