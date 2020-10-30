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Vali Ustaoğlu: Trabzon'da son haftalarda vakalar arttı

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon'da son haftalarda Covid-19 vakalarındaki artışa dikkat çekerek, "Covid-19 ev oturmaları, akraba ziyaretleri gibi sosyalleşme anlarında vatandaşlarımızın risk görmediği kişilerden, kendi yakınlarından daha çok bulaşıyor" dedi
 30 Ekim 2020 18:15
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Vali Ustaoğlu: Trabzon'da son haftalarda vakalar arttı

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon'da son haftalarda Covid-19 vakalarındaki artışa dikkat çekerek, "Covid-19 ev oturmaları, akraba ziyaretleri gibi sosyalleşme anlarında vatandaşlarımızın risk görmediği kişilerden, kendi yakınlarından daha çok bulaşıyor" dedi.

Trabzon Valiliği bünyesinde oluşturulan Salgın Denetim Merkezi üyeleri, Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında bir araya geldi. Vali Yardımcısı Bünyamin Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, İl Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Köksal Hamzaoğlu ile diğer merkez görevlilerinin de hazır bulunduğu toplantıda ilk olarak salgına ilişkin ilin güncel istatistikleri paylaşıldı. Toplantıda son haftalarda artan pozitif vaka sayılarına dikkat çekilirken, İl Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından yapılan sunumda Mart ayı ortalarından günümüze gelinen noktada bulaşma riskinin dünya ve ülke geneline paralel olarak Trabzon'da da artış gösterdiğine vurgu yapıldı.

Trabzon'daki Covid-19 pozitif vakaları ve temaslı bireyleri takip eden filyasyon ekiplerinin çalışmalarına da yer verilen sunumda, ekiplerin yaptığı yüz yüze ve telefonla görüşmelerden çıkan sonuca göre virüsün en çok bulaştığı değerlendirilen yerler sıralandı. Buna göre Covid-19 Trabzon'da yüzde 30'luk oranıyla en çok komşu-akraba ziyaretleri, ev oturmaları, il dışından gelen misafirlerle sosyalleşme anlarında bulaşırken, aynı hane içerisinde yani yine yakınlardan eş, çocuklar ve akrabalardan bulaşma oranı 2. sırada yer alıyor. İş yeri, seyahat, alışveriş, cenaze-taziye, park bahçe, toplu taşıma şeklinde sıralanan istatistiklere göre, yüzde 30'luk kesim ise bulaşma kaynağı hakkında fikir beyan edemiyor.

Vali Ustaoğlu uyardı: "Yakınımda virüs yoktur demeyin"

Toplantı sonunda yaptığı değerlendirmede kentte özellikle ev oturması, aile ziyaretleri, akraba davetleri gibi yakın temas içeren sosyalleşme faaliyetlerine ara verilmesi gerektiğinin altını çizen Vali Ustaoğlu, konuyla ilgili uyarıda bulunarak, "Özellikle il dışından gelen ve virüs taşıyıp taşımadığı bilinmeyen akrabalarla, yakın aile dostlarımızla, komşularımızla ilişkilerimizde, salgının ciddi artış gösterdiği şu dönemde mutlaka mesafeli olmalıyız. 'Yakınımda yoktur' yanılgısına düşmeyelim. Covid-19'un bulaşıcılığı ve ölümcül etkisi artık hepimizin malumudur. Yine iş yerlerimizde, toplu taşımada, kalabalık ortamlarda maske kullanımı noktasında, mümkün olduğunca mesafe bırakma ve hijyen sağlama konularında ciddiyeti elden bırakmayalım" şeklinde konuştu.

İl Salgın Denetim Merkezi üyelerinin gayretli çalışmalarından duyduğu memnuniyeti de ifade eden Vali Ustaoğlu, "Sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere bizlerin ve salgının bitirilmesi yönünde çaba sarf eden tüm görevlilerin emeklerinin boşa çıkmaması için topyekün bir kararlılıkla mücadele gerekiyor. Vatandaşlarımızdan istirhamım günlük yaşantılarına konunun ciddiyetini akıllarından çıkarmadan devam etsinler. İnşallah salgındaki bu yukarı yönlü ilerleme hepimizin üstün gayretleriyle yakın zamanda tersine döner ve salgının üstesinden el birliğiyle geliriz" ifadelerini kullandı.

Covid-19 bulaş riskinin yüksek olduğu tüm alanlarda maske, mesafe ve hijyen kurallarına titizlikle uyulmasının büyük önem taşıdığını tekrar vurgulayan Ustaoğlu, iş yeri sahiplerine de seslenerek, personel ve işçilerin iş yeri dışında, evlerinde ve sosyal hayatlarında aynı oranda dikkatli ve duyarlı olmaları noktasında uyarılmasını istedi.

Toplantı, Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığının önümüzdeki süreçte salgınla mücadelede daha iyi sonuçlar elde edilmesine yönelik önerileri paylaşmasıyla sona erdi.
İhlas Haber Ajansı
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