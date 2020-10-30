Kuşadası'nda 5,1 büyüklüğünde yeni deprem
AFAD, Ege Denizi'nde, Aydın'ın Kuşadası ilçesinin 20 kilometre açığında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı
|30 Ekim 2020 18:33
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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 18.14'te Aydın'ın Kuşadası ilçesi yakınlarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Başkanlığın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre deprem, Ege Denizi'nde Kuşadası'na 20,3 kilometre uzakta, yerin 7,73 kilometre derinliğinde meydana geldi.
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