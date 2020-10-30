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Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile telefonda görüştü

Erdoğan ve Miçotakis görüşmede, karşılıklı olarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan, gerek duyulması halinde Yunanistan'a yardım etmeye hazır olduklarını ifade etti
 30 Ekim 2020 18:37
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Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, İzmir ve bazı Yunan adalarını etkileyen deprem dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Miçotakis görüşmede, karşılıklı olarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Erdoğan, gerek duyulması halinde Yunanistan'a yardım etmeye hazır olduklarını ifade etti.
Anadolu Ajansı
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