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Türk Kızılay: Kan ihtiyacına yönelik yeterli stok hazır bekletiliyor

Türk Kızılay, İzmir açıklarında meydana gelen depremin ardından kan ihtiyacına yönelik stokun hazır bekletildiğini duyurdu
 30 Ekim 2020 18:59
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Türk Kızılay: Kan ihtiyacına yönelik yeterli stok hazır bekletiliyor

Türk Kızılay, İzmir açıklarında meydana gelen depremin ardından kan ihtiyacına yönelik stokun hazır bekletildiğini duyurdu.

Kurumdan yapılan açıklamada, çok sayıda şehirde hissedilen sarsıntı sonrası tüm birimlerini harekete geçiren Kızılay'ın, depremden en çok etkilenen İzmir'e afet uzmanları ile beslenme araçlarını sevk ettiği bildirildi.

İzmir'deki ekiplere takviye olarak Ankara, Düzce, Adana ve Denizli'den beslenme araçları ile afet uzmanlarının gönderildiği belirtilen açıklamada, "İlk aşamada İzmir'de bulunan 15 bin 500 kişilik beslenme kapasitesi, diğer bölgelerden ulaşacak olan ekiplerle 25 bin 500 kişilik yemek çıkarılabilecek kapasiteye ulaşacak." ifadesine yer verildi.

Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan'ın İzmir'deki ekipleri sevk ve idare ettiği aktarılan açıklamada, Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın da akşam saatlerinde afet bölgesinde olmasının beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Bölgedeki kan ihtiyacını da karşılayan Kızılay, olası kan ihtiyacına yönelik de yeterli kan stokunu hazır bekletiyor. Ancak acil değil sürekli bir ihtiyaç olan kan için bağışta bulunmak isteyenler Kızılay Kan Alma Birimlerine başvurabilirler. Vatandaşlar kan bağışı konusunda bilgi almak için www.kanver.org adresinden veya 168 Çağrı Merkezi'nden Kızılay'a ulaşabilirler.

İzmir'deki gelişmeleri takip eden Türk Kızılay, ihtiyaç olması durumunda takviye ekiplerini bölgeye yönlendirecek."
Anadolu Ajansı
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